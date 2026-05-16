Bloomberg: Цены на оружие в Европе выросли на 60% из-за помощи Украине

За последние два года стоимость военной продукции в европейских странах резко увеличилась. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура, рост цен достиг 50−60 процентов. Это серьёзно затрудняет реализацию планов НАТО по наращиванию оборонных расходов, поскольку Европа вынуждена форсированно перевооружаться.

Источник: Life.ru

Помимо этого, европейским государствам приходится брать на себя основное бремя финансирования поставок вооружений Украине. Причина — Соединённые Штаты переключают своё внимание на иные приоритеты, объяснил Певкур.

Министр также обозначил классическую проблему «курицы и яйца». Страны сталкиваются с дефицитом предложения на рынке, но европейская оборонная индустрия не готова инвестировать в расширение мощностей до тех пор, пока правительства не заключат долгосрочные контракты.

Ранее Папа римский Лев XIV выступил с резкой критикой роста военных расходов в Европе, которые в 2025 году достигли самого высокого уровня со времён окончания холодной войны. Выступая перед студентами римского университета Сапиенца, понтифик заявил, что мир сегодня «изуродован войнами».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше