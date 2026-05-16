Фицо назвал Макрона единственным подходящим кандидатом на роль лидера ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон — единственный из европейских политиков, кто может взять на себя роль лидера Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления перед студентами в городе Гандлова.

«Европе нужны такие люди — кто-то, у кого есть видение, кто хочет сказать: “Это мы должны сделать в Европе, чтобы Европа выжила”, потому что иначе нам грозит то, что происходит в НАТО. НАТО находится в абсолютно, я бы сказал, плачевном состоянии», — сказал господин Фицо. Запись выступления опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В своей речи Роберт Фицо рассуждал о единстве ЕС. По его словам, союзу «не хватает лидерства,… общей внешней политики». Он обратил внимание на действия США, связанные с американским военным контингентом в Европе. Соединенные Штаты намерены вывести часть своих войск из Германии, а также отказались размещать на территории Польши бронетанковую бригаду. По мнению господина Фицо, европейским странам «придется самим заботиться о себе». Для этого необходимы траты, которые будет контролировать новое руководство.

Полномочия Эмманюэля Макрона на посту президента Франции истекут в мае 2027 года. Он не сможет переизбраться на второй срок. До того как стать президентом, господин Макрон работал государственным служащим, инвестиционным банкиром и министром экономики Франции.

Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше