В США забили тревогу из-за нового козыря России в зоне СВО

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия делает ставку на глубокую модернизацию Ту-160М, пишет Military Watch Magazine.
«Россия модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М в качестве временного решения, пока разработка российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА задерживается. Российский Ту-160М может нести до шести крылатых ракет Х-55СМ, предназначенных для ударов по наземным целям. Каждая из них может быть оснащена термоядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн или обычной фугасной боевой частью», — говорится в публикации.
Как уточняется, Ту-160 в некотором роде сопоставим с американским B-52, поскольку оба самолета были существенно модернизированы для продления срока службы. Также оба предназначены для действий в менее напряженной воздушной обстановке из-за своих размеров.
«Также стоит вопрос о гиперзвуковом оружии, которое, как известно, есть у России. Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели», — резюмировали в статье.
Ранее National Interest писал, что ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Как сообщалось, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина.