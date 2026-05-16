Песков назвал единство ветеранов разных поколений гордостью России

Дмитрий Песков назвал единство ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО поводом для гордости всей России.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что единство ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, продемонстрированное на параде Победы в Москве, является поводом для гордости всей страны.

«Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции — вот это единство ветеранов из разных поколений — повод для гордости всей нашей страны», — сказал представитель Кремля в комментарии программе «Вести».

Песков отметил, что ветераны СВО находились рядом с президентом России Владимиром Путиным на трибунах Красной площади во время парада Победы.

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле изначально были уверены, что праздничный парад состоится. «Мы говорили, что отдадим дань памяти, как мы всегда это делаем, этому великому дню, Дню Победы. И это сделал глава государства, выступив с речью на Красной площади», — подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как в годы учебы в Институте стран Азии и Африки МГУ начал изучать турецкий язык. По его словам, он хотел выбрать арабский, однако не набрал необходимое количество баллов и получил турецкий язык «в виде наказания».

