Newsweek сообщил о сокращении поддержки Украины со стороны Польши

После заявлений Владимира Путина о возможном завершении конфликта вокруг Украины Киев может столкнуться с ослаблением поддержки со стороны союзников, в том числе Польши. Об этом пишет Newsweek.

В публикации отмечается, что на фоне затяжного конфликта в ряде соседних с Украиной стран усиливается усталость от военного противостояния. По оценке издания, это может осложнить позиции Киева в будущих переговорах и повлиять на взаимодействие с западными партнерами.

Авторы материала подчеркивают, что Польша до последнего времени играла одну из ключевых ролей в поставках военной и гуманитарной помощи Украине, выступая важным логистическим звеном между Киевом и странами Запада.

При этом, как пишет Newsweek, после прихода к власти в Польше правого президента Варшава начала сокращать поддержку Украины. Издание считает, что подобные изменения способны создать дополнительные трудности для реализации оборонительных планов Киева и его сотрудничества с Европейский союз и НАТО.

В статье также говорится, что объемы помощи Украине со стороны западных союзников в целом демонстрируют тенденцию к снижению.

Российские власти неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что грузы с военной помощью Украине рассматриваются Москвой как законные цели.

Польша с начала конфликта оставалась одним из крупнейших транзитных центров для поставок западной техники и вооружений Украине. Через польскую территорию проходила значительная часть военной помощи, топлива, оборудования и гуманитарных грузов, направляемых Киеву странами Европы и США.

