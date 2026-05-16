Ракету нашли на юго-востоке Румынии

Неразорвавшуюся ракету с двумя килограммами взрывчатки нашли во дворе нежилого дома в румынском уезде Тулча. Территория граничит с Одесской областью Украины по реке Дунай. Об этом сообщило министерство национальной обороны Румынии.
«Неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд был обнаружен в субботу во дворе нежилой собственности в населённом пункте Пардина», — говорится в заявлении ведомства. Техническая проверка подтвердила наличие взрывчатого вещества внутри корпуса. О предполагаемом происхождении боеприпаса пока не сообщается.
Периметр оцеплен силами полиции, пограничной службы и Румынской службы информации. На место направлены специалисты минобороны для безопасной нейтрализации снаряда. Дело передали в прокуратуру при Апелляционной палате Констанцы.
В тот же день в другом районе уезда Тулча, близ дельты Дуная, нашли фрагменты неизвестного беспилотника. Власти подчеркнули, что два инцидента не связаны — места находок разделяет от 10 до 20 километров.