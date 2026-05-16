Силы ПВО сбили 67 украинских дронов над регионами России за два часа

Силы противовоздушной обороны сбили 67 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение двух часов в субботу, 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«С 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы над территориями Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской и Тульской областей. Беспилотники также уничтожены в небе над Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО сбили 89 украинских БПЛА над российскими регионами. Как заявили в Минобороны, дроны были уничтожены в период с 15:00 по 20:00 по мск 16 мая.