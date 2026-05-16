Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 80 тыс. человек приняли участие в двух шествиях в Лондоне

Около 80 тыс. человек приняли участие в двух шествиях в Лондоне, включая марш Томми Робинсона и пропалестинскую акцию.

Источник: Аргументы и факты

В Лондоне 16 мая в двух массовых акциях протеста приняли участие около 80 тыс. человек. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на эксперта по полицейским операциям Грэмма Уэттона.

По его оценке, патриотический марш Unite the Kingdom («Соединяй королевство»), организованный основателем крайне правого движения English Defence League Томми Робинсоном, собрал около 60 тыс. участников. Одновременно в пропалестинском шествии «Накба 78» приняли участие порядка 20 тыс. человек.

Для проведения акций полиция установила отдельные маршруты, чтобы участники демонстраций не пересекались. За порядком в центре британской столицы следили около 4 тыс. сотрудников полиции.

По данным правоохранителей, в ходе мероприятий были задержаны 31 человек. Серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался помешать проведению антииммигрантского митинга. Накануне британские власти также запретили въезд в страну 11 иностранным ультраправым спикерам.

Сам Томми Робинсон утверждал, что марш Unite the Kingdom собрал миллионы человек, однако Sky News назвал эти оценки преувеличенными.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше