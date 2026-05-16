Раскрыто гражданство задержанного в Швеции члена экипажа танкера

Танкер Sea Owl I остановили ещё 12 марта. Береговая охрана заподозрила, что судно шло под ложным флагом в шведских территориальных водах. Камерун, под чьим флагом следовал танкер, не подтвердил его принадлежность этой стране. Против судна действуют санкции ЕС.