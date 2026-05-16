Раскрыто гражданство задержанного в Швеции члена экипажа танкера

Задержанный в Швеции член экипажа танкера Sea Owl I оказался гражданином Грузии, а не России. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в королевстве.
«Задержанный член экипажа Sea Owl I является гражданином Грузии», — отметили в диппредставительстве. Мужчину подозревают в использовании поддельных документов. Новое предварительное расследование прокуратура Швеции начала 15 мая.
Танкер Sea Owl I остановили ещё 12 марта. Береговая охрана заподозрила, что судно шло под ложным флагом в шведских территориальных водах. Камерун, под чьим флагом следовал танкер, не подтвердил его принадлежность этой стране. Против судна действуют санкции ЕС.
Ранее по делу был задержан капитан — гражданин России. Позже его освободили, на судне назначили нового капитана. Всего с начала марта береговая охрана Швеции остановила пять судов.