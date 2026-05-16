В Канаде выявили случай заражения хантавирусом

В Канаде зафиксировали случай заражения хантавирусом после вспышки заболевания на круизном судне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти провинции Британская Колумбия.
По данным агентства, положительный результат теста выявили у пассажира после того, как он покинул круизный лайнер, где ранее был обнаружен штамм Андес. Анализы проводились в больнице города Виктория.
Всемирная организация здравоохранения продолжает следить за ситуацией после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По данным на 13 мая, было подтверждено 11 случаев заражения и три летальных исхода.
Ранее департамент здравоохранения округа Онтарио в штате Нью-Йорк также сообщил о расследовании предполагаемого случая местного заражения хантавирусом. Власти подчеркнули, что заболевание передается через грызунов, чаще всего при вдыхании частиц мочи или помета.