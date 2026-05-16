ТАСС: главарь грузинских наемников ВСУ вывел большую часть денег в США

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Главарь грузинских наемников, действовавших в составе ВСУ, Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США и обналичил их. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США. За океаном обналичиванием занималась некоммерческая организация Georgian Humanitarian Legion, зарегистрированная в Техасе. Ее основали сам Мамука, его сестра Нона и американский мошенник Ричард Шарп», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, начиная с 2015 года, Шарп регулярно фигурировал в материалах расследований по фактам мошенничества в США.
Ранее силовики сообщали, что вооруженное формирование иностранных наемников ВСУ «Грузинский национальный легион» (признано террористическим и запрещено в РФ) фактически прекратило свое существование. Как отмечали в российских силовых структурах, оставшиеся на Украине грузинские наемники распределены по разным подразделениям. Все сборы, которые осуществляет Мамулашвили, идут на личное обогащение.