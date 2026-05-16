Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие детдому в Закарпатье

Орбан заявил, что пожертвует свое выходное пособие в сто тысяч евро детдому.

БУДАПЕШТ, 16 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие в 107 тысяч евро детскому дому «Добрый самаритянин» в Великой Доброни в Закарпатье.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее утверждал, что Орбан не получит положенного ему выходного пособия в размере 38,8 миллиона форинтов (107 тысяч евро).

«Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь… Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому “Добрый Самаритянин” при Реформатской церкви в Закарпатье», — написал Орбан в соцсети Facebook*.

Экс-премьер также опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия «на помощь детям Закарпатья».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше