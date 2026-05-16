Орбан сообщил, что передаст свое выходное пособие детдому в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее утверждал, что Орбан не получит положенного ему выходного пособия в размере 38,8 миллиона форинтов (107 тысяч евро).
«Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь… Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому “Добрый Самаритянин” при Реформатской церкви в Закарпатье», — написал Орбан в соцсети Facebook*.
Экс-премьер также опубликовал письмо директору детского дома с обещанием перечислить всю сумму пособия «на помощь детям Закарпатья».
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.Читать дальше