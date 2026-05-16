США предложили ОАЭ захватить иранский остров Лаван в Персидском заливе

США предложили Объединённым Арабским Эмиратам захватить остров Лаван, расположенный в Персидском заливе. Как сообщает The Telegraph, представители администрации Дональда Трампа потребовали от Абу-Даби более активного участия в конфликте с Ираном.
Позиция Вашингтона была передана одним из источников в следующей формулировке: «Идите и захватите! Это будут войска Эмиратов, а не США».
Как уточняет СМИ, Абу-Даби пытался склонить страны Залива к совместному военному ответу на действия Тегерана. Однако лидеры региона заявили, что конфликт не является их войной.