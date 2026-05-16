США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии

«Текущее изменение количественного состояния (американских войск в Польше — ред.) связано с продолжающейся ротацией сил США в нашей части Европы. Ротацию проводит Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа, штат Техас. На сегодняшний день из Форт-Худа было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил», — говорится в сообщении.