В Иране заявили, что США будет сложно восполнить запасы своих ракет

Член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса Эсмаил Косари подчеркнул, что противники Тегерана "не знают, каким уровнем возможностей" обладает исламская республика.

ТЕГЕРАН, 16 мая. /ТАСС/. США и Израилю будет нелегко восполнить потраченные в течение 40-дневной войны с Ираном запасы ракет и бомб, в отличие от исламской республики. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари.

«Противник сделал все, что мог за эти 40 дней. Им нелегко восполнить [запасы] потерянных бомб и ракет, но мы легко можем компенсировать [свои]», — приводит его слова агентство Fars.

Косари подчеркнул, что противники Ирана «не знают, каким уровнем возможностей» обладает исламская республика. «Враги могут сбрасывать бомбы и запускать ракеты, но [иранская] нация готова противостоять любой угрозе. Мы только начали, и враг пожалеет о [своих действиях]», — сказал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на оценку, предоставленную экспертом Гарвардской школы Кеннеди Линдой Билмс, сообщил, что конфликт с Ираном может в итоге обойтись США в $1 трлн. В частности, США не один год придется восстанавливать запасы боеприпасов, в том числе высокоточного оружия: так, стоимость израсходованной ракеты Tomahawk сейчас оценивается в $2 млн за штуку, но ее замена может стоить порядка $3,5 млн. Среднесрочное и долгосрочное обслуживание используемой в конфликте техники, в том числе авианосных групп, может составить десятки и даже сотни миллиардов долларов в ближайшие 4−5 лет.

Во вторник Пентагон объявил, что стоимость военной операции США против Ирана уже приближается к $29 млрд. Эта сумма включает стоимость ремонта и замены оборудования, а также операционные расходы на содержание личного состава в регионе.

