В Иране заявили, что США будет сложно восполнить запасы своих ракет

Ранее телеканал CNN со ссылкой на оценку, предоставленную экспертом Гарвардской школы Кеннеди Линдой Билмс, сообщил, что конфликт с Ираном может в итоге обойтись США в $1 трлн. В частности, США не один год придется восстанавливать запасы боеприпасов, в том числе высокоточного оружия: так, стоимость израсходованной ракеты Tomahawk сейчас оценивается в $2 млн за штуку, но ее замена может стоить порядка $3,5 млн. Среднесрочное и долгосрочное обслуживание используемой в конфликте техники, в том числе авианосных групп, может составить десятки и даже сотни миллиардов долларов в ближайшие 4−5 лет.