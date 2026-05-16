В Иране заявили, что США будет сложно восполнить запасы своих ракет

«Противник сделал все, что мог за эти 40 дней. Им нелегко восполнить [запасы] потерянных бомб и ракет, но мы легко можем компенсировать [свои]», — приводит его слова агентство Fars.
Косари подчеркнул, что противники Ирана «не знают, каким уровнем возможностей» обладает исламская республика. «Враги могут сбрасывать бомбы и запускать ракеты, но [иранская] нация готова противостоять любой угрозе. Мы только начали, и враг пожалеет о [своих действиях]», — сказал он.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на оценку, предоставленную экспертом Гарвардской школы Кеннеди Линдой Билмс, сообщил, что конфликт с Ираном может в итоге обойтись США в $1 трлн. В частности, США не один год придется восстанавливать запасы боеприпасов, в том числе высокоточного оружия: так, стоимость израсходованной ракеты Tomahawk сейчас оценивается в $2 млн за штуку, но ее замена может стоить порядка $3,5 млн. Среднесрочное и долгосрочное обслуживание используемой в конфликте техники, в том числе авианосных групп, может составить десятки и даже сотни миллиардов долларов в ближайшие 4−5 лет.
Во вторник Пентагон объявил, что стоимость военной операции США против Ирана уже приближается к $29 млрд. Эта сумма включает стоимость ремонта и замены оборудования, а также операционные расходы на содержание личного состава в регионе.