В театре «Ромэн» состоялась премьера спектакля «Цыганка Аза»

Премьера спектакля «Цыганка Аза» в постановке режиссёра Николая Лекарева прошла в театре «Ромэн». Новую версию пьесы Михаила Старицкого написала артистка театра Радмила Богданова.
Цыганский театр «Ромэн», история которого насчитывает уже 95 лет, не раз обращался к пьесе Михаила Старицкого «Цыганка Аза», написанной в 1957 году. Новую версию представила драматург Радмила Богданова. Её воплотила на сцене творческая группа под руководством режиссёра-постановщика Николая Лекарева. Работа над спектаклем шла чуть более двух месяцев.
«Извечная тема — любовь. Самопожертвование во имя любви. Самопожертвование во имя сохранения семьи. Несмотря на то что это драма, чувство света, чувство добра останется в финале», — рассказал RT режиссёр постановки Николай Лекарев.
Сцена из спектакля «Цыганка Аза».
Фабула сюжета развивается на фоне драматических обстоятельств. Цыган Ардо, кузнец из табора, и деревенская девушка Лета решают быть вместе, наперекор обычаям своих общин. После дерзкого побега они селятся в заброшенной конюшне и живут в бедности. Аза, которая давно и безответно влюблена в кузнеца, помогает ему в трудный момент и уходит вместе с табором. Это спектакль, где испытываются на прочность законы крови, долга и человеческого достоинства.
Анжела Лекарева в роли цыганки Азы.
Цыганку Азу сыграла актриса театра Анжела Лекарева. Автор новой сценической версии Радмила Богданова исполнила в спектакле роль Леты. В роли кузнеца Ардо — Артур Богданов. В спектакле также заняты Стэфэн Джелакаев, Ольга Жемчужная, Патрина Шаркози и другие артисты театра.
«Цыганка Аза» — красивая постановка в духе самых ярких сюжетов самобытной цыганской культуры. В спектакле звучат в живом исполнении песни, написанные режиссёром Николаем Лекаревым, а также народные цыганские песни.
Сцена из спектакля «Цыганка Аза».
