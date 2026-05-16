Значительная часть средств, связанных с деятельностью грузинских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, выводилась в США через зарегистрированную некоммерческую структуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным собеседника агентства, речь идет об организации Georgian Humanitarian Legion, зарегистрированной в штате Техас. Среди ее основателей называются Мамука Мамулашвили, его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп.
Источник утверждает, что через указанную структуру средства, связанные с деятельностью формирования, выводились за пределы Украины, после чего обналичивались на территории США.
По словам представителей силовых структур, значительная часть финансовых потоков проходила именно через американскую организацию, после чего средства использовались вне зоны конфликта.
Мамука Мамулашвили ранее упоминался в ряде сообщений как командир формирования иностранных наемников, действующих на стороне Украины. В публичном поле его деятельность неоднократно становилась предметом заявлений и взаимных обвинений между сторонами конфликта.
Тема участия иностранных граждан в боевых действиях на Украине и связанных с этим финансовых потоков регулярно поднимается в информационном пространстве и сопровождается заявлениями различных ведомств, при этом независимая проверка подобных данных затруднена из-за закрытого характера многих операций.
