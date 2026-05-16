Губерниев — о контракте Капризова: всё равно, что говорят в североамериканской прессе, грех считать чужие деньги

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего форварда клубов НХЛ Мэтти Мёрли касательно форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.
«Чужие деньги считать — грех. Капризов договорился с владельцами клуба, контракт есть контракт, он юридически оформлен. Нам всё равно, что говорят в североамериканской прессе. Я считаю, что Кирилл эти деньги заработал. Никогда в жизни никому не завидовал, поэтому я радуюсь и кайфую от того, что Капризов имеет самый крупный контракт в НХЛ. Конечно, деньги надо отрабатывать, и в этом сезоне он отрабатывал максимально», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Осенью Капризов подписал новый контракт с командой на восемь лет. По этому соглашению российский форвард заработает рекордные $136 млн.
В прошлом сезоне россиянин провёл 78 матчей, забросил 45 шайб и сделал 44 результативные передачи. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4 + 11) очков.
Ранее Мёрли заявил, что Капризов — «не игрок на $17 млн».