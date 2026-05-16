Губерниев — о контракте Капризова: всё равно, что говорят в североамериканской прессе, грех считать чужие деньги

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего форварда клубов НХЛ Мэтти Мёрли касательно форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего форварда клубов НХЛ Мэтти Мёрли касательно форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

«Чужие деньги считать — грех. Капризов договорился с владельцами клуба, контракт есть контракт, он юридически оформлен. Нам всё равно, что говорят в североамериканской прессе. Я считаю, что Кирилл эти деньги заработал. Никогда в жизни никому не завидовал, поэтому я радуюсь и кайфую от того, что Капризов имеет самый крупный контракт в НХЛ. Конечно, деньги надо отрабатывать, и в этом сезоне он отрабатывал максимально», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Осенью Капризов подписал новый контракт с командой на восемь лет. По этому соглашению российский форвард заработает рекордные $136 млн.

В прошлом сезоне россиянин провёл 78 матчей, забросил 45 шайб и сделал 44 результативные передачи. В плей-офф на его счету 11 игр и 15 (4 + 11) очков.

Ранее Мёрли заявил, что Капризов — «не игрок на $17 млн».

