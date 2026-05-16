Зеленский назвал указ Путина по Приднестровью эскалацией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям Приднестровья является фактором эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям Приднестровья является фактором эскалации. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам Зеленского, подобное решение Москвы может быть направлено на расширение возможностей для привлечения новых граждан к военной службе. Он расценил указ как шаг, который требует реакции украинских дипломатических и силовых структур.

Глава украинского государства также заявил, что поручил МИД Украины обсудить ситуацию с Молдовой и ожидает предложений от спецслужб по возможным действиям в ответ.

Ранее стало известно, что президент России подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок приема в гражданство РФ для жителей Приднестровья.

Тема Приднестровья остается одним из чувствительных вопросов в региональной политике Восточной Европы. Территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с начала 1990-х годов находится в зоне замороженного конфликта между Кишиневом и Тирасполем, при этом Россия сохраняет там миротворческое присутствие, а Молдова продолжает считать регион своей частью.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
