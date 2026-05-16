Фицо предупредил, что конфликт на Украине продлится еще «довольно долго»

Российско-украинский конфликт, вероятно, будет продолжаться «еще довольно долго», заявил словацкий премьер Роберт Фицо на встрече со студентами, запись опубликована на YouTube.
«Я понятия не имею, когда закончится война на Украине. Можете меня спрашивать тысячу раз. Я не знаю. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным, потом я говорил и с украинским президентом [Владимиром] Зеленским. У каждого своя история. Иногда вы уже не знаете, кому верить», — добавил он.
Политик призвал не ждать легких времен ни в какой из сфер. «Один классик сказал: “Хорошо уже было, и давайте радоваться, что мы были при этом”. Я не вижу слишком перспективным время, которое сегодня на нас надвигается», — признал Фицо.
Словацкий премьер призвал ценить мир и подчеркнул, что в боевых действиях происходят «вещи, о которых нам даже не снится».
Неделю назад, 9 мая, Путин сообщил, что украинский конфликт движется к завершению. «Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов», — объяснил затем эти слова его представитель Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп также уверен, что конфликт России и Украины скоро завершится. «Окончание приближается», — сказал он перед поездкой в Китай. Комментируя перемирие между Россией и Украиной, объявленное с 9 по 11 мая, американский лидер отмечал, что приостановка боевых действий может положить начало завершению конфликта. Трамп также добавил, что «мы становимся все ближе и ближе к миру с каждым днем».
Москва стремится устранить первопричины конфликта на Украине, говорил ранее Путин. Речь идет о расширении НАТО на восток и «стратегическом курсе» Киева после 2014 года на удаление из разных сфер жизни вещей, связанных с Россией и русским языком, пояснял глава МИДа Сергей Лавров.
Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan вместе с тем считают, что наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине является «финский сценарий». В ходе переговоров Киеву, как считают эксперты, придется пойти на «болезненные уступки», лишившись около 20% территории, провозгласив нейтралитет и ограничив возможности своих вооруженных сил.