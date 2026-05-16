BZ: кредит для Украины от ЕС оказался под угрозой из-за коррупционного скандала

Выделение кредита для Украины от Евросоюза оказалось под угрозой из-за коррупционного скандала в Киеве.
Об этом пишет Berliner Zeitung.
«Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьёзному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении», — говорится в публикации.
Также отмечается, что для выплаты кредита Украине не подписан «Меморандум о взаимопонимании» и «соответствующее подробное кредитное соглашение».
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что первые выплаты Украине по новому европейскому кредиту планируется направить на беспилотники.
Министры обороны стран Евросоюза поддержали разблокировку €6,6 млрд для Украины из Европейского фонда мира.