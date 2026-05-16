В АСА прокомментировали новость о том, что бывший боец лиги Юнусов избил пожилую женщину

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов прокомментировал ситуацию с бывшим бойцом лиги Джихадом Юнусовым.
«Хотел бы высказаться по ситуации с Джихадом Юнусовым. Свой последний бой в лиге АСА он провёл два года назад, после чего было принято решение освободить спортсмена от контракта. Причина — серия из поражений, которая насчитывала уже три поединка. И когда сегодня в СМИ пишут: “Боец лиги АСА сделал то-то и то-то…” — вам нужно уточнять информацию. Юнусов давно не является бойцом АСА, и лига не несёт никакой ответственности за то, что он делает. И АСА не одобряет такое поведение: будь то действия тех, кто на контракте, или тех, кто от него освобождён», — написал Бибулатов в своём Telegram-канале.
Юнусов напал на женщину в Грозном, облив её кофе и несколько раз ударив.
Инцидент произошёл 15 мая. Конфликт случился из-за камеры наблюдения в подъезде, которую установили соседи Юнусова.
Последний поединок спортсмена завершился поражением против Хафиза Сакибекова на турнире АСА 178.
