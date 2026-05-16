Фицо призвал студентов не ждать светлого будущего

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил перед студентами в городе Гандлова в центральной части страны. Он предупредил их, что во всем мире будет происходить все больше военных конфликтов. Заявил, что Евросоюз слаб, а президент США Дональд Трамп разрушает выстроенную архитектуру безопасности, сложившуюся на планете.
«Один классик сказал, что “хорошо уже было” и “будем рады, что мы при этом присутствовали”. Я не вижу слишком перспективным то время, которое сегодня на нас надвигается… Я только надеюсь, что у кого-нибудь крыша не поедет и он не сбросит где-нибудь какую-нибудь атомную бомбу», — заявил господин Фицо (видео выложено на YouTube-канале администрации правительства).
Премьер обратил внимание на конфликт, происходящий совсем неподалеку: сказал, что не видит конца боевым действиям на Украине. «Понятия не имею, когда закончится война в Украине. Можете спрашивать меня тысячу раз. Я понятия не имею. Я говорил с российским президентом Путиным, потом говорил и с украинским президентом Зеленским. У каждого своя собственная история. Иногда уже даже не знаешь, кому верить», — заявил глава правительства.
Премьер призвал студентов дорожить миром в Словакии, «буквально держаться» за него. «Чтобы с нами не случилось того, что сюда начнут прилетать какие-то ракеты, что у нас будут рушиться здания, не будет хватать еды, не будет снабжения водой», — сказал господин Фицо. Он пообещал защищать независимость страны. «Мы будем очень жестко отстаивать суверенную, самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на мир, чтобы стране был обеспечен мир. Это самое существенное», — добавил господин Фицо.