Фицо призвал студентов не ждать светлого будущего

Премьер обратил внимание на конфликт, происходящий совсем неподалеку: сказал, что не видит конца боевым действиям на Украине. «Понятия не имею, когда закончится война в Украине. Можете спрашивать меня тысячу раз. Я понятия не имею. Я говорил с российским президентом Путиным, потом говорил и с украинским президентом Зеленским. У каждого своя собственная история. Иногда уже даже не знаешь, кому верить», — заявил глава правительства.