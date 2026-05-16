Игровая компания Konami прекращает работу в РФ и Белоруссии: геймеров поблагодарили за поддержку

В России и Белоруссии перестанут работать приложения, созданные игровой корпорацией Konami. Японская компания объявила о прекращении работы в странах. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте корпорации eFootball.
Кроме того, уведомления стали поступать пользователям Metal Gear Solid V, Yu-Gi-Oh! Master Duel и других ресурсов. Они появляются при запуске игр.
«15 июня 2026 года в 06:00 (UTC) мы прекратим предоставление услуг в России и Белоруссии. Мы благодарим всех игроков за их огромную поддержку», — сказано в сообщении на сайте eFootball.
С 1 апреля в РФ также больше нельзя оплачивать покупки и подписки в Apple со счетов мобильных телефонов. Теперь невозможно не только купить новые программы и приложения, но и продлить платную подписку на уже установленные.