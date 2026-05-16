В Лондоне полиция задержала более 30 протестующих против политики Стармера

Масштабная акция протеста против политики главы правительства Великобритании Кира Стармера, которая проходит в Лондоне, обернулась задержанием 31 человека.
Такая информация приводится в сообщении, опубликованном Скотленд-Ярдом в социальной сети X. Отмечается, что митинг продолжается.
«На данный момент в ходе всей операции произведён 31 арест», — говорится в публикации.
Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что Стармер может уйти в отставку и уступить пост премьера мэру Манчестера Энди Бернхэму.
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.