Развожаев: по предварительным данным, в Севастополе сбито шесть БПЛА ВСУ

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, по предварительным данным, сбито шесть БПЛА.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито шесть БПЛА в районе Северной стороны, в Балаклавском районе и над морем в районе парка Победы», — написал он в Telegram.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО за два часа уничтожили 67 беспилотников ВСУ.
