Жители Мальты получат бесплатный доступ к чат-боту ChatGPT Plus на год

«OpenAI и правительство Мальты сообщают о первом (подобного рода) партнерстве в мире, в рамках которого ChatGPT Plus будет предоставлен всем мальтийским гражданам… Мальтийская инициатива AI for All (“ИИ для всех”) предложит людям возможность изучить, как можно ответственно использовать ИИ… После того как курс будет пройден, граждане смогут получить бесплатный доступ к ChatGPT Plus на год», — говорится в публикации на сайте компании.