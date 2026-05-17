Жители Мальты получат бесплатный доступ к чат-боту ChatGPT Plus на год

OpenAI сообщила, что бесплатно предоставит гражданам Мальты ChatGPT Plus на год.

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американская компания-разработчик в сфере искусственного интеллекта OpenAI сообщила о заключении соглашения с правительством Мальты, в рамках которого всем гражданам страны после прохождения обучающего курса на год будет предоставлен бесплатный доступ к платной версии чат-бота ChatGPT — ChatGPT Plus.

«OpenAI и правительство Мальты сообщают о первом (подобного рода) партнерстве в мире, в рамках которого ChatGPT Plus будет предоставлен всем мальтийским гражданам… Мальтийская инициатива AI for All (“ИИ для всех”) предложит людям возможность изучить, как можно ответственно использовать ИИ… После того как курс будет пройден, граждане смогут получить бесплатный доступ к ChatGPT Plus на год», — говорится в публикации на сайте компании.

Отмечается, что первая фаза программы начнется уже в мае.

OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

