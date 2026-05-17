В Псковской области ввели режим беспилотной опасности

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Внимание! На территории Псковской области введена беспилотная опасность… Введены ограничения в работе сотовой связи и интернета», — написал Ведерников в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что оперативные службы работают в усиленном режиме.
