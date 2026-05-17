Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о низкой квалификации иностранных наёмников на Украине. По его словам, уровень подготовки прибывающих бойцов снижается, противник пытается «затыкать дыры» доступными ресурсами. Мирошник подчеркнул, что большинство наёмников едут в зону конфликта исключительно ради заработка. Он отметил, что это далеко не профессиональные военные, а люди без боевого опыта, покинувшие, например, колумбийские плантации в поисках денег. Посол связал ситуацию с серьёзными проблемами с мобилизацией на стороне Украины и нехваткой квалифицированных бойцов.