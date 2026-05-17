«Обязательно позвоним Рамосу»: «Родина» стала чемпионом Первой лиги, хотя 11 лет назад была скромной частной академией

«Родина» стала чемпионом Первой лиги и получила право дебютировать в РПЛ. Исторического достижения москвичи добились всего 11 лет спустя после основания миллиардером Сергеем Ломакиным одноимённой академии на базе частной футбольной секции «Школа мяча». При участии бизнесмена проект прошёл всю вертикаль отечественного футбола, а после прихода испанского тренера Хуана Диаса добился долгожданного триумфа и последовал примеру «Краснодара» и «Акрона».
Май 2026 года стал поворотным и ключевым месяцем в истории «Родины». Победа над «Челябинском» в предпоследнем туре Первой лиги позволила московской команде впервые в истории выйти в РПЛ, а разгром «Арсенала» неделей спустя сделал её чемпионом.
Появление дебютантов в высшем дивизионе страны — событие далеко не редкое. В прошлом сезоне ими стали «Акрон» и махачкалинское «Динамо», однако случай «Родины» — поистине уникальный. Её триумф стал закономерным итогом системного подхода и долгосрочного планирования проекта, который когда-то начинался со скромной детской футбольной школы.
Истоки будущего участника РПЛ уходят корнями в 2007 год, когда в Москве появилась частная секция «Школа мяча». Со временем она превратилась в академию, а восемь лет спустя — в одноимённый клуб, владельцем которого стал миллиардер и сооснователь розничной сети Fix Price Сергей Ломакин.
«Очень много смотрю футбол. Наверное, даже с перебором, потому что времени на семью не хватает. Я в детстве недоиграл, ушёл в бизнес в 16 лет, не стал подписывать профессиональный контракт. Поэтому компенсирую сейчас», — признавался предприниматель.
К тому моменту бизнесмен уже владел «Ригой» и постепенно начал выстраивать холдинг, напоминающий Red Bull или City Football Group, которые несколько лет назад интересовался приобретением «Уфы».
По разным данным, сейчас в ведении Ломакина находятся в том числе недавний участник Лиги чемпионов «Пафос», «Акритас Хлоракас», «Целе», «Удинезе» и «Дубай Юнайтед», а в СМИ циркулировали слухи об интересе к приобретению «Сент-Этьена» и «Торпедо», однако в итоге в России он сосредоточился на «Родине», которую выстроил буквально с нуля.
«Мы с Сергеем много общались о юношеском футболе, о том, как искать и развивать таланты. В результате захотелось построить чистую историю, без агентских комиссий, баснословных трансферов, гипертрофированных зарплат. Однажды Сергей предложил: давай начнём в России, с самых низов!», — рассказывал о старте проекта спортивный директор москвичей Алексей Зинин.
В июле 2015-го клуб официально получил своё нынешнее название и образовал взрослую команду, год спустя — заявился на КФК и сходу занял шестое место. Однако по итогам сезона было принято решение сняться с чемпионата и сосредоточиться на получении профессионального статуса.
К лету 2019-го «Родина» прошла необходимое лицензирование для участия в ПФЛ, и руководство в ускоренном режиме принялось просматривать игроков для дебюта. В итоге на свой первый официальный матч команда отправилась в максимально скромном составе.
«На первую игру с “Ленинградцем” поехали 13 человек. Страха не было, только интерес. У нас в составе было восемь человек, которые никогда не играли в футбол на взрослом профессиональном уровне. После той встречи, когда сыграли 2:2 в Питере, в раздевалке все сидели и молча улыбались», — вспоминал Зинин.
Уже на старте у проекта появилась цель выйти на самоокупаемость и сформировалась строгая философия, основанная на выращивании и последующей продаже молодых игроков, которая уже дала плоды. Среди самых известных футболистов, прошедших школу москвичей, — уже получавший вызов в сборную России защитник «Ростова» Виктор Мелёхин.
Для воспитания молодого поколения уже в первом сезоне в ПФЛ тренерский штаб команды пополнили экс-спартаковцы, в том числе братьев Лактионовых, Максима Калиниченко и Александра Филимонова.
Руководство же постепенно начало выстраивать европейскую вертикаль: академия-молодёжная команда-дубль-основа. План, как признавался в 2020-м спортивный директор — в течение пяти лет дойти до РПЛ.
По вертикали отечественных лиг «Родина» попыталась пойти по дорожке, некогда протоптанной «Краснодаром» Сергея Галицкого. Однако, в отличие от быков, столичному коллективу пришлось задержаться в Первой лиге.
Уже в первом сезоне после повышения, добытого усилиями Дениса Бояринцева, москвичи стали пятыми и благодаря проблемам с лицензиями у «Алании» получила право на участие в стыковых матчах. Тогда не хватило совсем чуть-чуть — «Пари НН» остался в элите благодаря гостевой победе со счётом 3:0.
Поражение не лишило «Родину» амбиций, но заставило скорректировать видение: помимо отечественных тренеров во главе команды стали появляться зарубежные специалисты, однако найти подходящего не удавалось на протяжении нескольких лет. Настоящим испытанием стал период после ухода Франка Артиги, который ознаменовался чехардой на тренерском мостике: за прошлый сезон с командой успели поработать Владимир Газзаев, Филипп Соколинский, Владимир Бесчастных, Зоран Зелькович, которые превратили одного из главных претендентов на повышение в крепкого середняка.
Всё изменило приглашение Хуана Диаса — испанца с опытом работы в «Севилье», который даже обещал пригласить в случае выхода в РПЛ связаться с легендой мирового футбола.
«Если выйдем в Премьер‑Лигу, обязательно позвоним Рамосу! Наберу ему и скажу: “Серхио, бери майку под четвёртым номером и готовься к стандартам — будем искать тебя в штрафной, все подачи пойдут на тебя”. В “Севилье”, когда мы работали над этим аспектом, мне часто говорили: “Закрой ноутбук, не ищи новых решений, просто найди Рамоса на стандарте, и всё будет хорошо”, — шутил Диас.
Его приход ознаменовал новый виток: атакующий, дерзкий стиль, высокий прессинг и интеграция молодых игроков. При нём команда стала лучшей по числу забитых голов, а за весну лишь трижды потеряла очки и наконец осуществила мечту владельца, начав новую главу в истории «Родины».