"Командовать буду я!": учительница Путина вспомнила его слова после избрания

Школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями о разговоре с ним после его избрания на пост главы государства.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным она рассказала: «Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: “Хватит командовать, теперь командовать буду я!”.
Ранее Гуревич рассказала, что Путин был самым сильным мальчиком в школе. По ее словам, отец будущего президента Владимир Спиридонович был очень требователен и никогда не хотел видеть сына в детстве где-то позади.
Как сообщал KP.RU, Путин пригласил Гуревич посетить парад в честь Дня Победы в Москве. После она осталась в столице на несколько дней. Президент 11 мая позвал учительницу на совместный ужин в своей резиденции и лично приехал за ней в гостиницу.