Командир Парфени повел бойцов в атаку криком "Только вперед, ни шагу назад!"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Гвардии сержант Аркадий Парфени, командуя штурмовыми группами на одном из тактических направлений, в критический момент боя отдал приказ по радиостанции: «Только вперед, ни шагу назад, в атаку!», после чего одним из первых ворвался на позиции противника и уничтожил несколько бойцов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там рассказали, что в ходе разведки Парфени обнаружил опорный пункт противника. Оценив обстановку, военнослужащий разработал план штурма. Выдвинувшись в сторону назначенной цели, личный состав под командованием сержанта Парфени подвергся минометному обстрелу. Быстро сориентировавшись, сержант Парфени принял решение разделить штурмовые группы, лично возглавив одну из них.
«Приблизившись к позициям врага, сержант Парфени отдал приказ по радиостанции: “Только вперед, ни шагу назад, в атаку!” — говорится в сообщении.
Подняв боевой дух товарищей, гвардии сержант Парфени первым ворвался на территорию противника и уничтожил несколько солдат ВСУ. Штурмовые группы атаковали вражеские позиции с разных флангов, уничтожив весь личный состав и закрепившись на опорном пункте. Благодаря мужеству и решительности сержанта поставленная задача была выполнена.
В Минобороны также рассказали о подвиге старшего сержанта Вадима Бенцлера. Действуя в составе такелажной группы по доставке продовольствия и боеприпасов на огневые позиции гаубичного артиллерийского дивизиона, в условиях плотного минирования местности он проявил хладнокровие и накопленный боевой опыт. Бенцлер выявлял замаскированные противопехотные мины, определял безопасный маршрут, грамотно менял скорость и направление движения, адаптируясь к обстановке и не позволяя противнику обнаружить группу. Благодаря его действиям такелажная группа выполнила задачу в короткие сроки без потерь, что позволило дивизиону непрерывно поддерживать наступающие группы пехоты.