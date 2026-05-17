«Упущенная возможность»: почему победы на полях сражений Семилетней войны не принесли России политического успеха

Фридрих II оставил все свои дела и устремился навстречу Фермору. 14 августа 1758 года у деревни Цорндорф произошло одно из самых кровопролитных сражений XVIII века. Битва превратилось во множество локальных схваток. Согласно различным оценкам, русская армия потеряла до 16 тыс. человек, а прусская — от 11 тыс. до 13 тыс. Противники заночевали на поле боя, а затем вступили в перестрелку. Но снова начать полноценное сражение ни одна из сторон не решилась. Фермор, чтобы пополнить силы, начал организованно отводить войска к Висле. Фридрих II попытался атаковать русские части, но быстро оставил эту затею. Обе стороны объявили себя победителями. Современные историки склоняются к тому, что битва закончился вничью.