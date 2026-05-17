Взрыв в Израиле был запланированным испытанием оборонной компании Tomer

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Крупный взрыв в окрестностях израильского города Бейт-Шемеш раздался в субботу вечером — это оказалось запланированное испытание государственной оборонной компании Tomer, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на фирму.
«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемета, расположенного в окрестностях Иерусалима… В своем заявлении Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, заявила, что этот взрыв был “заранее запланированным экспериментом, который был проведен в соответствии с планом”, — говорится в публикации газеты.