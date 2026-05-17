В Берлине задержали 15 человек в ходе пропалестинской акции

По данным ведомства, инциденты произошли на демонстрации под названием «Конец оккупации Палестины — 78 лет Аль-Накбы», которая состоялась в субботу. В акции участвовали около 2 тыс. человек. Многие из них были в куфиях и держали палестинские флаги. Правоохранители заявили, что в ходе шествия были зафиксированы нападения на полицейских и журналистов, а также выкрики запрещённых лозунгов. В связи с нарушениями порядка были произведены задержания.