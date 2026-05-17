Испытание оборонной компании вызвало мощный взрыв в Израиле

Мощный взрыв в окрестностях израильского Бейт-Шемеша оказался запланированным экспериментом государственной оборонной компании Tomer.
Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на компанию.
Инцидент произошёл неподалёку от города Бейт-Шемеш, расположенного в окрестностях Иерусалима.
«В своём заявлении Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов, заявила, что этот взрыв был заранее запланированным экспериментом», — говорится в публикации газеты.
