Взрыв под Иерусалимом оказался плановым тестом оборонного предприятия

Крупный взрыв в районе израильского города Бейт-Шемеш оказался результатом планового испытания государственной оборонной компании Tomer. Об этом сообщает Times of Israel.
По данным издания, мощный хлопок был слышен вечером в окрестностях населенного пункта неподалеку от Иерусалим. В компании уточнили, что речь шла о заранее согласованном эксперименте, связанном с проверкой технических характеристик.
В заявлении Tomer отмечается, что испытание проводилось в соответствии с установленным планом и не связано с внештатными ситуациями.
Местные жители сообщили о сильном звуке взрыва, который вызвал кратковременную обеспокоенность в районе. Власти не сообщали о пострадавших или разрушениях.
Подобные испытания оборонных систем в Израиле регулярно проводятся на специализированных полигонах, при этом о них не всегда заранее информируется широкая общественность из соображений безопасности и технического характера исследований.
