В память о замученной школьнице пройдёт панихида

«Не убивай меня, пожалуйста», — это были последние слова восьмилетней девочки, о которых рассказал 26-летний преступник Руслан Шингирей в суде. Он не послушал несчастную, надругался, а потом задушил и бросил тело в лесополосе. Трагедия, произошедшая 17 мая 2024 года, разделила жизнь в станице Ольгинской на до и после.
Прошло два года с того весеннего дня, но эхо пережитого ужаса не утихло.
«Дружелюбный» сосед.
«Мы помним эту страшную историю, будто она случилась только вчера. Народные дружинники продолжают патрулировать улицы, следя за безопасностью окружающих и, особенно, детей», — говорит rostov.aif.ru Людмила Пиневич, помощник настоятеля Храма святой равноапостольной княгини Ольги.
Она рассказала, что в день смерти девочки Марины (имя изменено. — Ред.) в храме служат панихиду, на которую приходят все родственники. В семье есть взрослый старший сын, а убитая девочка была поздним, долгожданным вторым ребёнком.
«Бабушка убитой девочки — наша прихожанка. Мы не понаслышке знаем, какое горе легло на плечи родных убитой малышки», — добавила Людмила.
Ольгинская — небольшая станица в Аксайском районе Ростовской области, где проживает чуть более пяти тыс. человек. Находится она всего в 15 километрах от Ростова. Местность красивая, пользуется популярностью у обеспеченных людей. Поэтому тут много дорогих домов и особняков.
История, произошедшая 17 мая 2024 года, началась буднично: второклассница вернулась из школы, пообедала и попросила отпустить её в ближайший магазин за сладостями. Родители согласились: путь занимал несколько минут и считался безопасным. С этого момента девочку никто не видел живой.
Родители забили тревогу почти сразу. К поискам подключились соседи, родственники и полиция. Местные прочёсывали дворы и окраины, изучали записи с камер видеонаблюдения. На одном из роликов было видно, как ребёнок сидит в кабине грузовика. Водителем оказался 26-летний житель соседнего посёлка Дорожный Руслан Шингирей.
Когда правоохранители вместе с местными жителями прибыли к подозреваемому, он отрицал любую причастность. Однако данные автомобильного навигатора указали на длительную остановку на участке дороги между Ольгинской и Дорожным. Поисковая группа выдвинулась туда. Уже в сумерках, около восьми вечера, в лесополосе было обнаружено истерзанное тело девочки. На голове — чёрный полиэтиленовый пакет, руки стянуты пластиковыми хомутами за спиной. Причиной смерти стало удушение.
Увидев останки дочери, мать потеряла сознание. Свидетели вспоминают, что в тот момент казалось, будто её сердце не выдержит горя. Шингирей, осознав, что улики неоспоримы, дал полные показания: он ехал на эвакуаторе, увидел девочку и предложил подвезти. Он рассказал, что девочка умоляла её не убивать, плакала и просила отпустить домой. Но эти мольбы не тронули убийцу.
Поразительным оставалось его поведение: совершив злодеяние, он вернулся домой к матери, где спокойно пил чай. На допросах он оставался невозмутимым, без тени раскаяния подробно описывая свои действия.
Многие жители станицы знали его с детства: парень из многодетной семьи, работал на эвакуаторе, даже жил с женщиной, у которой был ребёнок. Никто не подозревал, что под маской «тихого» соседа скрывается человек, способный на чудовищное зло.
Пожизненный срок.
Первые дни после трагедии прошли в шоке и гневе. Люди требовали немедленного суда, некоторые караулили дом подозреваемого. Полиции пришлось взять улицу под усиленную охрану, чтобы не допустить самосуда.
22 августа 2025 года Руслан Шингирей был приговорён к пожизненному лишению свободы. Несмотря на закрытый формат рассмотрения дела, оглашение приговора сделали публичным. Когда Шингирея ввели в зал суда и поместили в стеклянный «аквариум», он выглядел подавленным, будто был готов отправиться в могилу. Его глаза не выражали никаких эмоций.
Подсудимый не пытался отворачиваться от камер или закрываться руками. На вопросы журналистов он отвечал чётко, но так и не смог внятно объяснить мотивы своего чудовищного поступка. Зачем он похитил второклассницу, надругался над ней, а затем хладнокровно задушил? На все вопросы о причинах преступник лишь уклончиво бормотал, что «всё произошло по глупости».
Шингирей заранее знал, какая участь его ждёт. Он без раздумий заявил, что ожидает пожизненного заключения и считает это справедливой платой за содеянное. Лишь в самом конце, словно пытаясь искупить свой ужасный грех, убийца обратился к родителям жертвы с просьбой: «Простите, пожалуйста». Но эти слова уже не могли заглушить боль утраты.
На обочине дороги, где нашли тело убитой, долго стоял стихийный мемориал: плюшевые игрушки, цветы, фотографии.
Могила девочки на станичном кладбище остаётся ухоженной и светлой. Среди взрослых надгробий она стоит отдельно, огорожена аккуратным заборчиком с узором в виде плавающих рыбок, увенчана деревянным крестом и фотографией улыбающейся второклассницы. Родители навещают её регулярно.