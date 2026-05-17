Производитель eFootball прекратит поддержку игры в России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Корпорация Konami прекращает доступ игрокам в России и Белоруссии к футбольному симулятору eFootball, сообщается на сайте.
«15 июня 2026 года в 6:00 (UTC) (9:00 по мск) мы прекратим предоставление услуг в России и Белоруссии. Мы благодарим всех игроков за их огромную поддержку. Мы бы не смогли достичь столького без вас», — говорится в публикации.
Konami — японская корпорация, основанная Кагемасой Кодзуки 1969 года в Осаке. Изначально ее сфера деятельности ограничивалась ремонтом и прокатом музыкальных автоматов. В дальнейшем она стала одним из крупнейших производителей видеоигр в мире.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.