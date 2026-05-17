Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарплаты в России к 2029 году вырастут более чем на 30%

Средние заработные платы в России к 2029 году увеличатся более чем на 30% по сравнению с 2025 годом и превысят 130 тыс. рублей.

Средние заработные платы в России к 2029 году увеличатся более чем на 30% по сравнению с 2025 годом и превысят 130 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов, включает премии и бонусы, а также учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

К 2029 году показатель достигнет 132,1 тыс. рублей. Это на 31,6% выше уровня 2025 года, когда средняя зарплата составляла 100,4 тыс. рублей.

В 2026 году по сравнению с 2025 годом зарплаты вырастут на 7,9% — до 108,3 тыс. рублей.

Среднемесячный заработок свыше 1 млн рублей зафиксирован у специалистов шести отраслей экономики в семи субъектах страны.