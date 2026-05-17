Трамп рассказал о ремонте отражающего бассейна в Вашингтоне

Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет — в честь американского флага. Лидер США уточнил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.