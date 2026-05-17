Трамп рассказал о ремонте отражающего бассейна в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил о решении перейти на «гораздо более высокий уровень» ремонта отражающего бассейна, расположенного между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Аврааму Линкольну.
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет — в честь американского флага. Лидер США уточнил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.
«Я сейчас работаю над строительством (отражающего бассейна — ред.) и решил перейти на гораздо более высокий уровень ремонта, используя материалы промышленной прочности, которые обеспечат большую долговечность и лучший внешний вид», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Публикацию Трамп сопроводил изображением, на котором сравнивает протяженность бассейна (около 618 метров) с самыми высокими зданиями в США: Уиллис-тауэр в Чикаго (442 метра), Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра) и главным зданием нового комплекса Всемирного торгового центра (541 метр) в Нью-Йорке.
Комментируя стоимость ремонта, глава государства не забыл сравнить свой проект с реконструкцией за 355 миллионов долларов, которую вели его предшественники-демократы Джо Байден и Барак Обама.
«Цена составит малую долю от тех денег, которые они безуспешно потратили на ремонт. Более того, они сделали только хуже», — подчеркнул Трамп.
Президент добавил, что хочет завершить ремонт бассейна к 4 июля. По его словам, работа продвигается с опережением графика.
Отражающий бассейн — знаковое место, где американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь «У меня есть мечта». Кроме того, именно здесь была снята одна из культовых сцен мирового кинематографа: встреча Форреста Гампа и его возлюбленной Дженни во время антивоенного митинга.