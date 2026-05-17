США перебрасывают в Польшу кавалерийскую дивизию из Техаса

Соединённые Штаты начали переброску сил Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу в рамках ротации войск, сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.
Об этом он написал в соцсети Х.
На сегодняшний день в страну уже доставили свыше 20% от запланированной численности личного состава и около 70% военной техники. Техника, как подчеркнули в ведомстве, является ключевым фактором готовности сил.
Параллельно Вашингтон намерен вывести из Германии 2-й кавалерийский полк, дислоцированный в Фильсэкке.
«После вывода из Германии это подразделение может быть направлено для замены американской бригадной танковой группы», — говорится в сообщении BBN.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что часть американского военного контингента может быть передислоцирована с территории Германии в Польшу на фоне политических разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Позже издание Defense News сообщило, что США отказались от планов перебросить в Польшу более 4 тыс. военнослужащих.