Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США перебрасывают в Польшу кавалерийскую дивизию из Техаса

Соединённые Штаты начали переброску сил Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу в рамках ротации войск, сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.

Соединённые Штаты начали переброску сил Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу в рамках ротации войск, сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.

Об этом он написал в соцсети Х.

На сегодняшний день в страну уже доставили свыше 20% от запланированной численности личного состава и около 70% военной техники. Техника, как подчеркнули в ведомстве, является ключевым фактором готовности сил.

Параллельно Вашингтон намерен вывести из Германии 2-й кавалерийский полк, дислоцированный в Фильсэкке.

«После вывода из Германии это подразделение может быть направлено для замены американской бригадной танковой группы», — говорится в сообщении BBN.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что часть американского военного контингента может быть передислоцирована с территории Германии в Польшу на фоне политических разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Позже издание Defense News сообщило, что США отказались от планов перебросить в Польшу более 4 тыс. военнослужащих.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше