"Превращают русскоязычное население в козла отпущения": в Латвии обвинили власти в выдавливании русского языка

Руководство Латвии продолжает реализовывать взятый ранее курс на антироссийскую политику. Правительство пытается выдавить русский язык. На это указал экс-депутат Рижской думы Алексей Панкратов в беседе с РИА Новости.
Бывший парламентарий уведомил, что власти страны зачастую принимают «абсурдные решения». Они пытались продвинуть идею, в том числе, запрета на русскоязычные вывести в частном бизнесе. По словам экс-депутата, речь идет о выдавливании русского языка из медиапространства.
«Эти “новые идеи” объединяет одно: они не решают ни одной реальной социально-экономической проблемы Латвии, но последовательно превращают русскоязычное население в козла отпущения», — заключил Алексей Панкратов.
В Латвии распространяют беспочвенные запреты и на учеников. Так, школьникам порекомендовали не говорить по-русски друг с другом в учебных заведениях.