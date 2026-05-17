BZ: решение фон дер Ляйен по Украине вызвало критику на Западе

Заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором выделении первого транша кредитной помощи Украине вызвало обеспокоенность в политических кругах Европы. Об этом пишет Berliner Zeitung.
По данным издания, реализация кредитной программы для Украины осложняется отсутствием ряда формальных условий, включая неподписанный меморандум о взаимопонимании и незавершенные процедуры по открытию финансовых механизмов для перечисления средств.
Отдельно отмечается, что на фоне обсуждений усиливается давление из-за коррупционного скандала в окружении украинского руководства, который, по оценке авторов публикации, может повлиять на доверие к текущим программам финансирования.
Также в материале говорится, что часть средств планируется направлять на развитие оборонной промышленности, включая производство беспилотников, что дополнительно усиливает дискуссии вокруг прозрачности использования помощи.
Ранее в Евросоюзе сообщалось о согласовании крупного кредитного пакета для Украины, возврат которого предполагается в случае поступления так называемых «репараций» со стороны России.
В странах ЕС продолжаются политические дискуссии вокруг масштабов и условий финансовой поддержки Украины, при этом отдельные правительства настаивают на усилении контроля за расходованием выделяемых средств и механизмами их возврата.
Читайте также: Зеленский высказал претензии российским производителям ракет.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.