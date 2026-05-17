Народ Латвии не поддерживает Украину, заявил депутат из Риги

В воскресенье вечером Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.