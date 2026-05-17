Народ Латвии не поддерживает Украину, заявил депутат из Риги

Депутат Рижской думы Росликов заявил, что латвийцы не поддерживают Украину.

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Народ Латвии не поддерживает Украину и не согласен с тем, что Украина использует воздушное пространство республики для атак на Россию, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Простой народ эту ситуацию не поддерживает, Украину не поддерживает, и не согласен с тем, что Украина использует наш воздух для своих боевых беспилотников», — сказал Росликов.

Он отметил, что новое правительство в республике пытается сформировать партия «Национальное объединение», единственной целью и миссией которой, по словам депутата, является преследование русских и русскоязычных вне территории РФ, а также агрессивные действия, направленные против России, на ее территории.

Портал LSM со ссылкой на полицию в начале мая сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. МИД Латвии выразил протест посольству РФ несмотря на то, что министр обороны Андрис Спрудс заявлял, что беспилотники могут оказаться украинскими.

В воскресенье вечером Спрудс заявил об уходе в отставку. Позднее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в соцсети Х, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
