Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ в Севастополе

Силы ПВО сбили 25 украинских беспилотников над разными районами Севастополя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, 25 БПЛА сбито над морем и разными районами города, части сбитого беспилотника повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщал, что военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, на тот момент было сбито шесть БПЛА.

«В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города… Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы, уточнил губернатор.

Также Развожаев опроверг информацию о повреждении Севастопольской ТЭС в результате атаки.

