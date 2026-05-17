Силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ в Севастополе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Военные продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, 25 БПЛА сбито над морем и разными районами города, части сбитого беспилотника повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, на тот момент было сбито шесть БПЛА.
«В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города… Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.
Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы, уточнил губернатор.
Также Развожаев опроверг информацию о повреждении Севастопольской ТЭС в результате атаки.