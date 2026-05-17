Над Севастополем сбиты 25 дронов, повреждена ЛЭП

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные группы сбили над Севастополем 25 беспилотников, обломки одного из них повредили высоковольтную линию, вызвав перебои с электроснабжением.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные группы сбили над Севастополем 25 беспилотников, обломки одного из них повредили высоковольтную линию, вызвав перебои с электроснабжением.

Об этом Развожаев написал в своём канале на платформе MAX.

Военные продолжают отражать атаку ВСУ. Беспилотники уничтожались над морем и разными районами города.

По предварительной информации, никто не пострадал. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

Губернатор уточнил, что один из начинённых взрывчаткой БПЛА сбили в районе Кара-Кобы.

«Части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением», — написал он.

Также Развожаев опроверг информацию о повреждении Севастопольской ТЭС.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Тульской областью.

