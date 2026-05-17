Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X резко раскритиковала заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о мобилизационной политике, назвав их недостоверными.
Она заявила, что представление о всеобщем участии граждан в защите страны не соответствует действительности, и указала на социальное неравенство при проведении мобилизации. По ее словам, под призыв чаще попадают представители рабочих профессий, тогда как обеспеченные граждане нередко избегают участия в боевых действиях.
Гавришко также утверждает, что случаи принудительного задержания призывников вызывают общественный резонанс и сопровождаются конфликтными ситуациями.
В публикации отмечается, что в украинском обществе продолжаются дискуссии вокруг методов комплектования вооруженных сил и практики работы территориальных центров комплектования.
Отдельно указывается, что на фоне боевых действий Украина сталкивается с дефицитом личного состава, что усиливает напряженность вокруг мобилизационных мероприятий.
Тема мобилизации остается одной из наиболее чувствительных внутри украинского информационного пространства, регулярно становясь предметом общественных споров, публикаций в соцсетях и заявлений представителей различных сторон.
