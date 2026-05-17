MWM: российский Ту-160М получил новые технологии и ракеты

Американский журнал Military Watch Magazine обратил внимание на модернизацию российского бомбардировщика Ту-160М, оснащённого новыми крылатыми ракетами и усовершенствованной навигацией.
Издание отмечает, что самолёт теперь вооружён шестью крылатыми ракетами Х-55СМ.
Каждая ракета способна нести термоядерную боеголовку мощностью 200 килотонн либо обычную осколочно-фугасную боевую часть.
Кроме того, на бомбардировщик установили новую навигационную систему и автопилот нового поколения.
«Российский бомбардировщик Ту-160М “Блэкджек” вооружен шестью крылатыми ракетами Х-55СМ», — говорится в публикации.
MWM сравнивает модернизированный Ту-160М с американским B-52: обе машины прошли модернизацию и, с учётом своих размеров, предназначены для действий в менее напряжённой воздушной обстановке.
Ранее издание Business Insider писало, что ВВС России стали заметно опытнее, чем до начала конфликта на Украине.