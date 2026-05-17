На фоне воздушной тревоги в Харькове прогремел взрыв

В Харькове во время воздушной тревоги раздался взрыв, об этом проинформировал украинский телеканал «Общественное».
«Взрыв было слышно в Харькове», — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат в частях Харьковской области. Воздушная тревога также объявлена в ряде районов Киевской, Черкасской, Полтавской, Одесской, Житомирской и Винницкой областей.
Ранее взрыв прогремел в Сумах.
